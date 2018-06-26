Eski NATO Genel Sekreteri'nin ABD'ye vizesiz girişine izin yok

ABD, bir etkinliğe katılmak amacıyla Washington'u ziyaret etmek isteyen NATO eski Genel Sekreteri Javier Solana'nın ülkeye girişini reddetti. Sebep olarak Solana'nın "kara liste"deki İran'a ziyareti olarak açıklandı.







El Pais gazetesi, "Trump idaresinin dayattığı göç kurallarının, 1995-1999 döneminde NATO Genel Sekreterliği ve 1999-2009 yıllarında da AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliği görevlerini yerine getiren Javier Solana gibi prestijli şahsiyetleri şüpheliye dönüştürdüğü gibi görünüyor" ifadesini kullandı.





Gazete, İspanyol vatandaşların ABD'ye gitmek için vizeye ihtiyacı olmamakla birlikte son yıllarda İran, Irak, Sudan, Libya, Somali veya Yemen'i ziyaret edenlerin ülkeye girişinin reddedildiğini anlattı.