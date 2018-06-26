Samanyolu Haber /Dünya / Eski NATO Genel Sekreteri ABD'ye alınmadı /26 Haziran 2018 08:34

Eski NATO Genel Sekreteri ABD'ye alınmadı

ABD, eski NATO Genel Sekreteri Javier Solana’nın ülkeye girişini reddetti.

SHABER3.COM

Eski NATO Genel Sekreteri Javier Solana'nın Washington ziyareti, vize verilmemesi nedeniyle iptal oldu. ABD'li yetkililer vize verilmemesinin sebebini Solana'nın "kara liste"deki İran'a ziyareti olarak açıkladı. Solana, Avrupa Birliği'nde görev yaparken İran ile yapılan nükleer anlaşmada önemli rolü olmuştu. Trump yönetiminin bu sebeple Solana'yı ülkeye almadığı tahmin ediliyor. Kararın ardından konuşan Solana "Bu kararı doğru bulmuyorum çünkü birileri pazarlığa devam edebilmek için bu ülkelere gitmek zorunda" dedi. Solana sorunun bir an evvel çözüleceğini umduğunu da ekledi.

ABD; İran, Irak, Sudan, Libya, Somali, Yemen ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ni ziyaret edenler için vize vermiyor.
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