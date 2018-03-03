Samanyolu Haber /Gündem / Eski Musul Vali yardımcısı İstanbul'da fidye için kaçırılmış /03 Mart 2018 17:22

Eski Musul Vali yardımcısı İstanbul'da fidye için kaçırılmış

Eski Musul Vali Yardımcısı Faisal Al Yawer'in 2016 Ekim ayında İstanbul'da kaçırıldığı ortaya çıktı.

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Aisal Al Yawer Irak'ın Musul kentinde DAEŞ işgali öncesinde Vali yardımcılığı yaptı. 2016 Ekim ayında ise geldiği İstanbul'da kaçırıldı. O günden beri 49 yaşındaki Faisal Al Yawer'den haber alınamadı.

NTV'nin haberine göre Faisal Al Yawer DAEŞ işgalinden sonra Ürdün’e yerleşti. İstanbul'a bir konferans için davet edildi. Atatürk havalimanında beyaz bir otomobile bindi. Son görüldüğü yer burasıydı. Fidyeciler aileden 10 milyon dolar istedi. Yawerin yakınları İstanbul polisine başvurdu, ifade verdi. Avukat Necati Ebrek ailenin avukatlığını üstlendi. 

İş ortakları ve yakınları Faisal Al Yawer, 2 yıldır bulunamadığı için medyadan yardım istemeye karar verdi.

Fidyeciler 10 milyon dolar istedikleri aileye Faisal Al Yawer’in videosunu gönderdi. Bu videoda Yawer parayı ödemelerini istiyordu. Ancak görüntülerin çekildiği tarih şüphe uyandırıyordu. Yaşam kanıtı istediler. Yeni çekilecek videoda tarihi ve Ahmet adını geçirmesini istediler, yanıt gelmedi.

Faisal Al Yawer’in yakınları IŞİD’in tüm mal varlıklarına el koyduğunu bu parayı ödeyemeyeceklerini söyledi. Fidyeciler 3 milyon dolara düştü. Ancak 4 Kasım 2016'dan sonra ne fidyecilerden ne de Faisal Al Yawer’den bir haber geldi.

İstanbul polisi şüphelilerden birinin izini Irak’ta buldu. Faisal Al Yawer’i Atatürk Havalimanı’ndan alan T.Y Irakta tutuklandı. Ancak ifadesinde Yawer’in nerede olduğunu söylemedi. Hem Irak hem Türk polisi fidyecileri ve Eski Musul Vali Yardımcısı Yawer'i arıyor.
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