Birol Erdem serbest bırakıldı, eşi tutuklandı

3 Haziran'da gözaltına alınan eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı ve Başbakanlık Yüksek Müşaviri Birol Erdem, iki haftalık gözaltı sürecinin ardından serbest bırakıldı, eşi Gülümser Erdem ise aynı hakimlikçe yapılan sorgunun ardından tutuklandı.

Erdem, dün öğle saatlerinde "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" ve "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçlarından tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.



Nöbetçi hakimlik, Erdem'in adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Birol Erdem'in eşi Gülümser Erdem ise aynı hakimlikçe yapılan sorgunun ardından tutuklandı.

Birol Erdem, 25 Ekim 2010'da Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyesi olmuş, 21 Kasım 2011 ile 1 Ocak 2014 tarihlerinde Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı görevini yürütmüştü.



BİROL ERDEM FİŞLEME VE AKP YARGISINI İNŞA GÖREVLİSİ MİYDİ?

Birol Erdem'in gözaltına alınması AKP yargısında ve yandaş camiada şok etkisi yapmıştı. Zira Erdem en büyük cemaat avcılarından (!) biri olarak biliniyordu ancak sorgusuz sualsiz eşiyle birlikte gözaltında tutulması, kısaca satışa gelmesi belki de diğerlerinin ileride yaşayacakları akıbeti haber veriyordu. Karar gazetesinde yazan yandaş Elif Çakır geçtiğimiz günlerde Erdem'le ilgili şu cümleleri yazmıştı:

(...)

Birol Erdem’i hukuk fakültesi yıllarından bu yana tanıdığını söyleyen Muharrem Özkaya mektubunda özetle şunları söylüyor:





“Şahsi kanaatim, 7 Şubat 2012’ye kadar sorumluluk ve günahları olabilir, bunu yok sayamayız. Ancak bu tarihten itibaren onlarla mücadelesi var. Hüküm verirken bunu görmezden gelemeyiz. Ne yapmış diyenlere; Yargıtay, Danıştay ve Yüksek Mahkemelerdeki FETÖ’cü listesini hazırladı.





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FETÖ/PDY mensubu yüksek bürokratların sicillerine ‘grup menfaatiyle hareket eder, güvenilmez’ diye olumsuz siciller veren isimdir.





12-13 Ekim 2013 tarihinde, KGM genel müdürü ve Adalet Akademisi başkan yardımcısı ile birlikte Adalet Akademisi başkanı Hüseyin Yıldırım dahil en alt kademedeki FETÖ’cülerin görevine son verecek kanun taslağı çalışmasını yapmıştır. Nitekim bu taslak 15 Şubat 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir.





Müsteşar olduktan sonra atadığı bütün bürokratların tamamı bugünkü bürokratlardır, Basri Bağcı’yı Sadullah Ergin’e son günlerinde atatan isimdir.





2013 Danıştay Başkanlığı seçimlerinde FETÖ’cüleri dışlayarak bugünkü Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’ün seçilmesini sağlamıştır.





İdari yargıda tasfiyesi yapılan 456 FETÖ’cü ismin tespit çalışmasını yine Birol Erdem yapmıştır.





Yüksek Mahkeme üyesi arkadaşlarımızın bazıları, 2013 yılında Birol Erdem’in FETÖ’cülere karşı yaptığı mücadeleyi, bu kapsamda Yargıtay ve Danıştay üyeleriyle yaptığı toplantılar hakkında tanıklığa hazırlar.





Soruşturabilirsiniz, iddialar varsa araştırabilirsiniz. Ancak 7 gündür ifadesine bile başlanmamış olması endişeye sevk ediyor.”





İkinci itirazı yapan ve ‘tanığım, şahidim’ diyen isim ise Abdullah Yaman. Yargıtay üyesi.





Abdullah Yaman sosyal medya hesabında ‘Tanıklık etmek’ başlıklı bir yazı kaleme aldı. Yaman, 2014 HSYK seçimlerini kazanan Yargıda Birlik Platformu’nun temellerinin nasıl atıldığının hikayesini kaleme almış:





“1- 25 Aralık sürecinin öncesiydi. Adalet Bakanlığı müsteşarı, telefonla arayarak Dikmen Hakimevi’ne yemeğe davet etti. Gittiğimde, benden başka iki Yargıtay üyesinin daha olduğunu gördüm. Müsteşar Bey, davet konusunda fazla merakta bırakmadı sadede geldi: “Şu ana dek cemaatle hareket eden milliyetçi muhafazakar arkadaşları gruptan ayırmaya çalışsak başarılı olabilir miyiz, şansımız nedir?”





Ben de “Valla öteden beri aynı şeyi söylüyorum ancak nifak çıkartmakla suçlanıyordum. Sizin bakanlığı temsilen bunu söylemeniz ve sizden bunu duymaları etkili olabilir” dedim.





Bir sonraki toplantıda 20 kişi olduk, sonraki toplantıda sayımız 70 olmuştu. Yargıda Birlik adını alan örgütlenmeyi oluşturmuştuk. Kurduğumuz bu grupla birlikte cemaate karşı ilk ciddi mücadelenin temellerini atmıştık.





Yargıtay’daki muhalif örgütlenmeye ön ayak olduğu gibi 2014 HSYK seçimlerinde de FETÖ’nün muhtemel seçim stratejilerini bir bir deşifre eden bir deklarasyon yayınladı. Yargıda Birlik platformunun seçimlerini almasına ciddi katkılarda bulunan o müsteşar, bir gece eşiyle birlikte FETÖ zanlısı olarak gözetim altına alındı.