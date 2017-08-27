Eski MİT'çi Enver Altaylı hakkında karar açıklandı

MİT eski mensuplarından 73 yaşındaki Enver Altaylı, Ankara merkezli Cemaat soruşturması kapsamında Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde gözaltına alınmıştı.





Enver Altaylı, sorgulanmak üzere Ankara'ya götürülmüştü.







Eski Milletvekili Orhan Kavuncu, kayınbiraderi Enver Altaylı’nın tutuklanmasını sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla duyurdu.





“ÖRGÜTE YARDIM ETMEK SUÇUNDAN TUTUKLANDI”





“Allahtan korkmaz kuldan utanmaz kişiler kına yaksın!” diyen Orhan Kavuncu, şu bilgileri verdi:





“Enver Altaylı 20 Ağustos 2017 günü gözaltına alındı. Bugün de tutuklandı. Avukatından öğrendiğimiz kadarıyla, 2013 yılında MİT’e alınan 15 Temmuz’dan sonra da F...’cü olduğu için MİT’ten ihraç edilen ve halen tutuklu olan birisi Enver Altaylı'ya telefon edip yardım istemiş. Buna istinaden örgüte yardım etmek suçundan yargılanma istemiyle tutuklandı. Bunun dışında bilmediklerimiz var mıdır? Olabilir. Enver Altaylı benim halamın oğlu, kayın biraderim, benden beş yaş büyük ağabeyimdir. Fikri yapımın oluşmasında katkısı olmuştur. Dolayısıyla onunla ilgili davayı takip etmek, yardım etmeye çalışmak benim en tabii vazifemdir. Dosyanın içeriğinden hareketle hukuki bir mücadele de verilecektir. Ama siyasi gerekçelerin daha ağır bastığını düşündüğüm bu olayda, ilkelerden de hareket ederek Enver ağabeyimin yanında yer alacağım.”