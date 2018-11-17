Eski MİT Daire başkanı hakkında yakalama kararı

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın (TİB) kurucuları arasında yer alan ve MİT’e bağlı Elektronik ve Teknik İstihbarat Daire Başkanı olarak görev yaparken 15 Temmuz sonrası meslekten ihraç edilen Basri Aktepe hakkında tutuklamaya dönük yakalama kararı çıkarıldı. Aktepe, yargılandığı davada Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 7 Kasım'da adli kontrol şartı ile tahliye edilmişti.





Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu karara itiraz etti. Bu itiraz 26 Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Hakkındaki tahliye kararı kaldırılan Aktepe, hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı.



