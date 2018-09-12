Eski Merkez Bankası Başkanı'na göre Varlık Fonu yönetimi neden gitti?

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, "İnkar ve kibir Türkiye'yi mahvedecek" derken, Varlık Fonu'nun eski yönetiminin Londra ve New York'ta yatırımcıyla buluştuğunu ve "Hazinenin yapamadığı neyi siz yapıyorsunuz da tahvillerinizi alalım" yanıtını aldığını söyledi.







Bünyesinde Ziraat Bankası, BOTAŞ, TPAO, PTT, Borsa İstanbul, TÜRKSAT sermayelerinde bulunan Hazineye ait hisselerin tamamı, Türk Telekomünikasyon AŞ'nin yüzde 6,68 oranındaki Hazineye ait hissesi ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Çaykur, THY'nin yüzde 49,12, Halkbank'ın yüzde 51,11 hissesini bulunduran Varlık Fonu'nun başına Cumhurbaşkanı'nın kendisini atamasını, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz değerlendirdi.







'VARLIK FONU, FONU OLMAYAN BİR FON'





"Tipik bir tek adam yönetimidir." diyerek sözlerine başlayan Yılmaz, "Varlık Fonu, fonu olmayan bir fon. Türkiye'nin birikimlerinden oluşmuş kurumlar var fakat içinde nakit yok. Bir fon olması için ülkenin ya cari fazla vermesi lazım ya da petrolü falan olması lazım. Ben fon kurdum demekle olmuyor. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti hazinesi neyi yapamıyor da burası yapacak. Kaynak israfından başka birey değil." diye konuştu.







'LONDRA VE NEW YORK'TAKİ YATIRIMCI HAZİNE NE YAPAMADI DA VARLIK FONU'NU YAPIYORSUNUZ DEMİŞ'





Varlık Fonu'nun eski yönetiminin Londra ve New York'a gittiğine değinen Yılmaz, "Oradaki yatırımcı 'sizin hazinenizin tahvillerini zaten alıyoruz, hazine ne yapamadı da bunu yapıyorsunuz' demişler. Kimse sıcak bakmamış." dedi.





'FON'UN ESKİ YÖNETİMİNE BU İŞİ BECEREMEDİNİZ DENDİ'





Eski yönetime iktidar tarafından "Bu işi beceremediniz" dendiği görüşünü savunan Yılmaz, "Ortalıkta zaten becerilecek bir durum da yok." diye konuştu.





'PİYASA FAİZ ARTIŞINI BEKLEYEREK HAZIRLANDI, OLMAZSA NEGATİF ETKİLER'





Faiz artırımı beklentisinin olduğu Merkez Bankası'nın Para politikası kurulu toplantısına da değinen Yılmaz, şunları söyledi:





"Ne yapacağını kestirmek zor. Ama ne yapması gerektiğini söyleyebilirim. Enflasyon raporu açıklandıktan sonra Merkez Bankası'nın eyleme geçeceği konusunda beklenti oluştu. Merkez Bankası'nın faizi artıracağı beklentisi var. Enflasyon 18. Biliyoruz ki önümüzdeki ayda bu daha yükselecek. Mevcut enflasyon ve gelecek enflasyon seviyeleri göz önüne alındığında önemli miktarda faiz artırması lazım. Faiz 150 puan artarsa bu geri teper. Piyasa şu anda Merkez Bankası'nın gerekli artışı yapacağını öngörerek bunu satın aldı. Yapmazsa kurda dalgalanma olur. Yapılması gerekeni gecikmeli yapıyoruz. Ve her defasında maliyeti artırıyoruz. Şu andaki halimize bakınca geç kalındığı kesin. Ama piyasa buna hazırlandı. Yapılmazsa kesinlikle negatif etkisi olacak."







'İNKAR VE KİBİR'





Ekonomideki gidişata ilişkin görüşlerini aktaran ve "Umutlu musunuz, iyiye gidiş olacak mı? sorusunu yanıtlayan Yılmaz, "Türkiye ve ekonomi yönetimine ilişkin iki tane sıfat kullanacağım. İnkar ve kibir. İnkar realiteyi kabul etmemeye zorluyor. Düz yol yerine yan yollarla sapıp, cin fikirlerle olayı çözmeye çalışıyor. Bu yol çalışmaz. Öte yandan kibir de, şu anlama geliyor: Koordinasyonsuz, kimseden fikir almadan her şeyi ben bilirim diyerek yürümek. İnkar ve kibir Türkiye'yi mahvedecek. Kötümserliğim, bu iki husus yüzünden" dedi.





Sputnik