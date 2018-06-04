Samanyolu Haber /Gündem / Eski Malezya Başbakanı'na bir 'yolsuzluk' soruşturması daha /04 Haziran 2018 23:21

Eski Malezya Başbakanı'na bir 'yolsuzluk' soruşturması daha

Malezya'nın eski başbakanı Necip Rezak'ın savunma bakanı olduğu dönemde satın alınan denizaltılarla ilgili yolsuzluk iddialarını araştırması için özel bir ekibin kurulacağı bildirildi.

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Malezya'nın eski başbakanı Necip Rezak'ın savunma bakanı olduğu dönemde satın alınan denizaltılarla ilgili yolsuzluk iddialarını araştırması için özel bir ekibin kurulacağı bildirildi.

Channel News Asia'da yer alan habere göre, Savunma Bakanı Mohamad Sabu, 2002 yılında Necip Rezak'ın savunma bakanı olduğu dönemde Fransa'dan alınan denizaltılarla ilgili yolsuzluk iddialarını araştırması için özel bir ekibin kurulacağını belirtti.

Sabun, ekibin üyelerinin ve yetkilerinin yakın zamanda Bakanlar Kurulunda görüşüleceğini kaydetti.

Necip'in 2002 yılında Savunma Bakanı olduğu dönemde, 1 milyar Euro değerinde iki Scorpene sınıfı ve bir Agosta sınıfı denizaltı satın alınmıştı.

Ülkede aracılara fazla komisyonlar ödendiği ve yolsuzluk yapıldığı ileri sürülmüştü.

Geçen ayki genel seçimlerde Necip'i yenerek başbakan olan Mahathir Muhammed, ülkede yapılan yolsuzluklarda adı geçenlerin cezalandırılacağını ve çalınan paraların geri alınacağını açıklamıştı.
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