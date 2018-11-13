Samanyolu Haber /Dünya / Eski Makedonya Başbakanı Macaristan'a iltica etti /13 Kasım 2018 20:28

Eski Makedonya Başbakanı Macaristan'a iltica etti

Eski Makedonya Başbakanı Nikola Gruevski, facebook sayfasından yaptığı açıklamada Macaristan’da olduğunu ve bu ülkeye siyasi iltica talebinde bulunduğunu duyurdu.

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Gruevski facebook hesabına şunları yazdı: “Son günlerde birçok tehdit aldım. Şu anda Budapeşte’de bulunuyorum. Macaristan makamlarına siyasi iltica talebinde bulundum. Her zaman davama ve Makedonya’ya sadık kalacağım. Asla pes etmeyeceğim.”
 
Açıklama her ne kadar Gruevski’nin kendi facebook sayfasından yapılmış olsa da, hesabın Gruevski tarafından kullanılmaya devam ettiğine yönelik yetkili kurumlardan henüz bir teyid gelmedi.

Eski Başbakan Gruevski, ‘Tenk’ davasından iki yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Hükmün infazının ertelenmesine ilişkin talepleri reddedilen Gruevski’nin geçtiğimiz cuma günü Şutka Cezaevine teslim olması gerekiyordu. Ancak Gruevski’nin gelmemesi üzerine pazartesi günü hakkında yakalama kararı çıkarılmış, fakat Gruevski’nin Üsküp’teki ikametgahına giden polis ekipleri ise adreste olmadığını tespit etmişti.

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