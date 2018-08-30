Eski kimlikler ne zamana kadar kullanılabilecek?

Son zamanlarda bazı basın yayın organları ile sosyal medyada, kimlik kartlarının dağıtımının 2018 yıl sonu itibarıyla sona ereceği, kimlik kartı bedelinin fahiş oranda artacağı yönünde asılsız haberlerin yer alması üzerine bir açıklama yapıldı.







Siirt Valiliğinin ‘Kimlik kartları ile ilgili basın duyurusu 2017/178 başlıklı duyurusunda şöyle denildi:





“Nüfus kimlik kartlarının dağıtımının yılsonu itibarıyla sona ereceği ve kart bedelinin fahiş oranda artacağı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.





Kimlik kartı bedelinin 2018 yılı itibarıyla “Değerli Kağıtlar” değerleme oranlarıyla güncelleneceği ve bu oranın asılsız haberlerde iddia edildiği gibi yüksek olmayacaktır.





Ülkemizde nüfus cüzdanlarının 2023 yılına kadar yenilenmesi hedeflenmektedir ancak mevcut nüfus cüzdanlarının geçerliliğini yitirdiğine dair herhangi bir son tarih ve yasal düzenleme bulunmamaktadır.





Vatandaşlarımızın bu konuda daha sağduyulu davranmaları ve asılsız haberlere itibar etmemeleri gerekmektedir. Kamuoyuna Saygıyla duyurulur.”



