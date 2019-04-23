Samanyolu Haber /Gündem / Eski istihbarat daire başkanı Sabri Uzun gözaltına alındı /23 Nisan 2019 10:38

Eski istihbarat daire başkanı Sabri Uzun gözaltına alındı

Eski istihbarat daire başkanı Sabri Uzun, 'cumhurbaşkanına hakaret, terör örgütü propagandası yapmak ve örgüte yardım' suçlarından gözaltına alındı.

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Eski istihbarat daire başkanı Sabri Uzun, "cumhurbaşkanına hakaret, terör örgütü propagandası yapmak ve örgüte yardım" suçlarından gözaltına alındı. 
Polis ekipleri tarafından Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Uzun'un Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü'nde sorgusu devam ediyor.
EMİR ARSLAN: AKLIM ALMIYOR
Uzun'un gözaltına alınmasının akabinde Oda TV geniş bir haber yayımladı. 
Emekli Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan’ın değerlendirmelerine yer verilen haberde, Arslan'ın, "Sabri Uzun’un gözaltına alınmasını aklım almıyor." ifadeleri yer aldı. 

Sabri Uzun, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde polise ifade veriyor.
Sabri Uzun 1978 yılında adım attığı Emniyet'te 2013 yılına kadar Emniyet bünyesinde İstihbarat Daire Başkanlığı gibi farklı görevler ifa etmişti.

DİNK CİNAYETİNDE İSTİHBARATIN BAŞINDAYDI

Sabri Uzun, Agos gazetesinin genel yayın yönetmeni Hrant Dink'in suikast sonucu öldürüldüğü dönemde Emniyet İstihbarat Daire Başkanı’ydı ve başında olduğu birimin suikastın odağında olduğu ortaya çıkmıştı. 


Uzun, Dink cinayeti davasının tutuksuz sanıkları arasında yer alıyor.

SAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Uzun'un gözaltına alınması hakkında yazlı bir açıklama yaptı. 
Açıklamada, Uzun'un sosyal medya hesabındaki paylaşımlarıyla "Cumhurbaşkanına hakaret, terör örgütü propagandası yapmak ve örgüte yardım" suçunu işlediği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, evinde gözaltına alındığı kaydedildi.


UZUN: "OĞLUM SIFIRLA" DEMEZSİN İNŞALLAH

Sabri Uzun, son dönemde Twitter hesabından AKP’ye yönelik eleştiriler dile getiriyordu. 


Bir mesajında 31 Mart Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kazanan CHP’li Ekrem İmamoğlu’na “Hayırlı olsun." demişti. 


Aynı mesajda Uzun, "İnşallah, ‘oğlum sıfırla’ demezsin. 750 milyon liralık saat takmazsın. 7 adet para kasan ve para sayma makinen olmaz.” ifadelerini kullanmıştı.


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