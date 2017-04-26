Arınç'ın eski işyeri basıldı, ortağı avukat gözaltına alındı, tek kelime etmedi

Manisa merkezli üç ilde, dün cadı avı kapsamında düzenlenen operasyonda sekiz avukat gözaltına alındı. Gözaltına alınan avukatlardan B.Y.'nin, Bülent Arınç'ın milletvekili seçilmeden önce ortağı olması dikkat çekti.





Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında, Manisa merkezli İzmir ve Ankara'da önceden belirlenen adreslerde bulunna 8 avukat gözaltına alındı. Bu avukatlardan birinin Arınç'ın eski işyerini paylaştığı arkadaşı olması gözleri Eski Başbakan Yardımcısına çevirdi.

ARINÇ'IN ESKİ İŞ ORTAĞIYDI

Arınç'la yıllarca aynı büroyu kullanıp iş ortağı olarak çalışan, AKP'nin Manisa'daki kurucu isimlerinden olan B.Y.'nin cemaat operasyonu kapsamında gözaltına alınması, kentte günün konusu haline geldi. Arınç, 1995'te milletvekili seçildikten sonra avukatlığı bırakmış, işlerini ve bürosunu B.Y.'ye devretmişti.

