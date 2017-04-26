Samanyolu Haber /Gündem / Arınç'ın eski işyeri basıldı, ortağı avukat gözaltına alındı, tek kelime etmedi /26 Nisan 2017 08:57

Arınç'ın eski işyeri basıldı, ortağı avukat gözaltına alındı, tek kelime etmedi

Manisa'da dün hizmet hareketiyle irtibatlı oldukları iddiasıyla sekiz avukat gözaltına alındı. Manisa Barosu'na kayıtlı sekiz avukattan biri olan B.Y., Bülent Arınç'ın eski iş ortağı olarak tanınıyor. Arınç'la, milletvekili seçilmeden önce aynı büroyu kullanan ve iş ortaklığı yapan B.Y.'nin gözaltına alınması kentte günün konusu haline geldi.

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Manisa merkezli üç ilde, dün cadı avı kapsamında düzenlenen operasyonda sekiz avukat gözaltına alındı. Gözaltına alınan avukatlardan B.Y.'nin, Bülent Arınç'ın milletvekili seçilmeden önce ortağı olması dikkat çekti. 

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında, Manisa merkezli İzmir ve Ankara'da önceden belirlenen adreslerde bulunna 8 avukat gözaltına alındı. Bu avukatlardan birinin Arınç'ın eski işyerini paylaştığı arkadaşı olması gözleri Eski Başbakan Yardımcısına çevirdi.

ARINÇ'IN ESKİ İŞ ORTAĞIYDI 

Arınç'la yıllarca aynı büroyu kullanıp iş ortağı olarak çalışan, AKP'nin Manisa'daki kurucu isimlerinden olan B.Y.'nin cemaat operasyonu kapsamında gözaltına alınması, kentte günün konusu haline geldi. Arınç, 1995'te milletvekili seçildikten sonra avukatlığı bırakmış, işlerini ve bürosunu B.Y.'ye devretmişti.   
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