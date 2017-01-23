Samanyolu Haber /Ekonomi / Eski hocası ağır konuştu: Sevgili Mehmet... /23 Ocak 2017 16:57

Eski hocası ağır konuştu: Sevgili Mehmet...

Eski hocasından Mehmet Şimşek'e ağır sözler: İnsanın mezara götüreceği tek varlığı haysiyetidir Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in Mülkiye'den hocası Prof. Dr. Yahya Sezai Tezel, eski öğrencisinin Davos Zirvesi'nde söylediği sözleri yalanlamasını sert bir dille eleştirdi.

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Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in Mülkiye'den hocası Prof. Dr. Yahya Sezai Tezel, eski öğrencisini sert sözlerle eleştirdi. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Davos Zirvesi'nde Suriye'deki son durumu işaret ederek, "Türkiye artık Esad'sız bir anlaşmada ısrar edemez" demiş, sonrasında bu sözleri söylemediğini belirtip, yayınlayan basın kuruluşlarına yüklenmişti.

Şimşek'in Mülkiye'den hocası Prof. Dr. Yahya Sezai Tezel de Facebook hesabı üzerinden eski öğrencisine ağır sözlerle yüklendiği bir yazı kaleme aldı.

"Niye haysiyetini korumuyor anlayamıyorum. Kayda geçmiş bir konuşmayı yalanlamasını sevgili eski öğrencim ve asistanım Mehmet Şimşek'e yakıştıramadım. Ölümlü dünya. Değmez. İnsanın mezara götüreceği tek varlığı haysiyetidir. Sevgili Mehmet Tarihe geçiyorsun. Doğru bildiğini söyle. Asla geri alma. Görevden alınırsan da alın. Ölümlü değil miyiz?" diye soran Tezel şu ifadeleri kullandı:

"Ölmeyecek miyiz? Sen AKP'den önce Mehmet Şimşek'tin. AKP'den sonra Mehmet Şimşek kalabilirsin. Bence kal. Dünya önünde kazandığın güveni kaybetme. Gerçekten değmez. Sana istifa et demiyorum. istifa etme. Ama ağzından çıkanı geri alamazsın. Almaya çalışma. Ne demiş Kanuni Sultan, "Baki kalan kubbede bir hoş sada imiş". Ben de öleceğim, sen de öleceksin, Tayyip bey de ölecek? Herkes ölecek. Ölümlü dünya. Nasıl hatırlanmak istiyorsun, bu dönemin tarihi yazıldığında? Kalıcı olan mesele bu."

Cumhuriyet
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