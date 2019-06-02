Eski diplomatlara MİT işkencesi’ iddiası Meclis gündeminde

Sezgin Tanrıkulu, Ankara Emniyet Müdürlüğünde işkence gördükleri Ankara Barosu tarafından raporlaştırılan yaklaşık 100 kişinin durumunu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sordu.





KENDİLERİNİ MİT OLARAK TANITIP İŞKENCE YAPIYORLAR





Tanrıkulu soru önergesinde “Ankara Emniyetine dışarıdan gelen ve kendilerini MİT olarak tanıtan kişiler tarafından KHK ile ihraç edilen Dışişleri Bakanlığı personeline işkence yapıldığı iddiaları doğru mudur?” ifadelerini kullandı.





İŞKENCE ANKARA BAROSU RAPORUNDA





Tanrıkulu TBMM’ne sunduğu soru önergesinde, “Ankara Barosu’na bağlı Avukat Hakları Merkezi ile Cezaevi Kurulu ve İnsan Hakları Merkezi’nin hazırladığı raporda, KHK ile ihraç edilen Dışişleri Bakanlığı personeli olan yaklaşık 100 kişinin işkenceye maruz kaldığı belirtilmiştir. Ankara Emniyetine dışarıdan gelen ve kendilerini MİT olarak tanıtan kişiler tarafından KHK ile ihraç edilen Dışişleri Bakanlığı personeline işkence yapıldığı iddiaları doğru mudur?” diye sordu.





İTİRAFÇI OLMAYA ZORLAMAK İÇİN İŞKENCE YAPILIYOR





Tanrıkulu şu soruları yöneletti:





-Gözaltında tutulan kişilerin itirafçı olmak istememeleri nedeniyle işkenceye maruz kaldığı iddiaları doğru mudur?





-Kendilerini MİT personeli olarak tanıtan kişilerin kimlik tespiti yapılmış mıdır? Söz konusu kişiler hakkında yasal işlemler başlatılmış mıdır ya da başlatılacak mıdır?





-Başlatılmışsa, güncel akıbeti nedir?





BAYILANA KADAR DÖVÜP RAPOR VERİLMEMİŞ





-Bayılana kadar dövülen bir diplomatın hastaneye kaldırıldığı fakat doktorların herhangi bir rapor düzenlemediği iddiaları doğru mudur?





-İddialar doğru ise, rapor düzenlemediği öne sürülen doktor ya da doktorlar kimdir ve hangi hastanede görev yapmaktadır?





-Söz konusu doktor ya da doktorlar hakkında ne tür işlemler başlatılmıştır?





-İşkenceye maruz kaldığı iddia edilen kişilerin avukatları ile görüştürülmemesinin gerekçesi nedir?





İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELE DAVALARI





-31 Mayıs 2019 tarihi itibariyle işkence ve kötü muameleye maruz kaldığı şikâyetiyle açılan dava sayısı kaçtır?





-Bahse konu olan davalar nasıl sonuçlandırılmıştır?





-31 Mayıs 2019 tarihi itibariyle gözaltında işkence ve kötü muameleye maruz kaldığı şikâyetiyle kaç başvuru yapılmıştır?





-Söz konusu başvurular neticesinde açılan dava sayısı kaçtır? Bu davaların kaç tanesi Türkiye aleyhine sonuçlanmıştır?”





GERGERLİOĞLU DA GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Ankara Emniyeti’nde gözaltında bulunan diplomatlara işkence iddialarını HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, 26 Mayıs 2019 tarihinde gündeme getirmişti. Gergerlioğlu, gözaltına alınmış kişilerin çoğunun KHK ile ihraç edilmiş kişiler olduğunu ve 20 şüphelinin ağır işkenceye maruz kaldığını belirtmişti. Gergerlioğlu, iddialarla ilgili İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı’nı adım atmaya davet etmiş, TBMM’ne de soru önergesi vermişti.