Samanyolu Haber /Gündem / Eski cumhurbaşkanının oğlu varlık fonundan 1,5 milyar dolar çalmakla suçlanıyor /25 Eylül 2018 00:33

Eski cumhurbaşkanının oğlu varlık fonundan 1,5 milyar dolar çalmakla suçlanıyor

Angola'da devlet varlık fonundan 1,5 milyar doları (yaklaşık 9,25 milyar Türk Lirası) zimmetine geçirmekle suçlanan eski Cumhurbaşkanı Jose Eduardo dos Santos'un oğlunun gözaltı süresinin uzatılmasına karar verildi.

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Başsavcı Alvaro Da Silva Joao yaptığı açıklamada, "Eylemin karışıklığı ve ciddiyeti göz önüne alındığında ve etkili bir soruşturma yürütebilmek için, savcılık makamı suç yöneltilen kişilerin gözaltı süresinin uzatılmasına karar vermiştir" ifadesini kullandı.

Suçlama yöneltilenler arasında, bir dönem devlet varlık fonunun başında olan, eski cumhurbaşkanının oğlu Jose Filomeno dos Santos da bulunuyor.

'Zenu' takma isimli dos Santos, o zamanlar cumhurbaşkanı olan babası tarafından 2013 yılında 5 milyar dolarlık (yaklaşık 31 milyar Türk Lirası) fonun başkanlığına atanmıştı.

Babası Jose Eduardo dos Santos, 1979'dan 2017'ye kadar Angola'yı yönetmişti.

Savcılığın açıklamasında, "Toplanan deliller, suçlanan kişilerin yolsuzluğa karıştıkları konusunda yeterli kanıt sunuyor" dendi.

Jose Eduardo dos Santos, yönetimi süresinde ekonomide kilit öneme sahip sektörlerin kontrolünü yakınlarına vermişti.

Kızı Isabel dos Santos'u da Angola devlet petrol şirketinin başına getirmişti.

Ülkeyi 38 yıl yönettikten sonra görevi geçen yıl bırakan Jose Eduardo dos Santos, yerine kendi yönetiminde savunma bakanlığı görevini yürüten Joao Lourenco'yu aday göstermişti.

Dos Santos'un sadık isimlerinden biri olarak görülen Lourenco ise yeni bir düzen getirme yolunu seçti.

Genel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ekonomiyi geliştirme sözü veren Lourenco, göreve gelmesinin ardından Jose Filomeno dos Santos ve Isabel dos Santos'u görevlerinden aldı.

Angola, Afrika'nın ikinci büyük petrol üreticisi, ancak ülkede işsizlik yaygın ve ekonomik büyüme yavaş.

Savcılığın yolsuzlukla suçladığı bir diğer kişi de, yine eski fon yöneticilerinden, İsviçre ve Angola vatandaşı iş insanı Jean-Claude Bastos de Morais.

Jose Filomeno dos Santos, Mart ayında Merkez Bankası'ndan İngiltere'deki bir bankaya 500 milyon dolar (3 milyar Türk Lirası) aktarmakla suçlanmıştı.

İngiltere banka hesabını dondurmuş ve parayı ülkeye iade edebileceğini açıklamıştı.
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