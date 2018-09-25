Eski cumhurbaşkanının oğlu varlık fonundan 1,5 milyar dolar çalmakla suçlanıyor









Başsavcı Alvaro Da Silva Joao yaptığı açıklamada, "Eylemin karışıklığı ve ciddiyeti göz önüne alındığında ve etkili bir soruşturma yürütebilmek için, savcılık makamı suç yöneltilen kişilerin gözaltı süresinin uzatılmasına karar vermiştir" ifadesini kullandı.





Suçlama yöneltilenler arasında, bir dönem devlet varlık fonunun başında olan, eski cumhurbaşkanının oğlu Jose Filomeno dos Santos da bulunuyor.





'Zenu' takma isimli dos Santos, o zamanlar cumhurbaşkanı olan babası tarafından 2013 yılında 5 milyar dolarlık (yaklaşık 31 milyar Türk Lirası) fonun başkanlığına atanmıştı.





Babası Jose Eduardo dos Santos, 1979'dan 2017'ye kadar Angola'yı yönetmişti.



