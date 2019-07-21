Samanyolu Haber /Politika / Eski CHP'li vekil ile ilgili 'Babacan' iddiası /21 Temmuz 2019 00:15

Eski CHP'li vekil ile ilgili 'Babacan' iddiası

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı ve eski Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş, Ali Babacan'ın kuracağı yeni partide yer alacağı iddialarını cevaplandırdı.

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Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın kuracağı yeni partide yer alacağı iddia edilen Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Hurşit Güneş'ten açıklama geldi.

Güneş, “Ali Babacan’ın parti kuracağı söyleniyor. Liderlik serüvenini şimdiden kestirmek güç. Ancak Babacan muhafazakar cephenin son dönemde yetiştirdiği en nitelikli ve birikimli siyasetçisidir. Siyasette çıta yükselecek, birçok mevcut ve potansiyel lider artık zorlanacaktır" derken, "Yahu, sırf CHP’ye oy vermek için ‘İttifakta benim memleketim Kandıra’nın İYİ Parti’ye bırakılması gündeme gelince,elim CHP’den başka bir partiye gitmeyeceği için kaydımı İstanbul’a aldırmıştım’ kaydını memleketinden İstanbul’a aldıran birisi, başka bir partiye geçer mi? Benim için CHP bir siyasi partiden öte, bir tutku. Ben CHP’liyim ve sosyal demokratım" ifadesini kullandı.
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