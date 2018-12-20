Samanyolu Haber /Gündem / Eski Büyükelçi Balık'a 6 yıl 3 ay hapis cezası /20 Aralık 2018 13:18

Eski Büyükelçi Balık'a 6 yıl 3 ay hapis cezası

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün dış politika başdanışmanlığını yapan eski büyükelçi Gürcan Balık'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, hükümle birlikte Balık'a ev hapsiyle tahliye verdi.

SHABER3.COM

Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Gürcan Balık ve avukatları katıldı.

Duruşmada mahkeme heyeti, savcının da görüşü doğrultusunda, Balık'ın, emekli Büyükelçi Ahmet Durak Gürsel ile Prof. Dr. Baskın Oran'ın tanık olarak dinlenmesi yönündeki talebini, dosyaya katkı sağlamayacağı gerekçesiyle reddetti.

Son sözü sorulan Balık, "Dosyada terör örgütü üyesi olduğuma dair tek bir delil yok. Vatanıma, milletime 20 yıl hizmet ettim. Meslek hayatımla ilgili isnat edilen tek bir suçlama yoktur. Terör örgütü üyesi değilim. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum" dedi.

Hükmü açıklayan mahkeme heyeti, Balık'ı 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Balık'ın, konutu terk etmemek ve yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesi de kararlaştırıldı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Eski Büyükelçi Balık'a 6 yıl 3 ay hapis cezası Sonraki Haber >>

Bir protakal protestosu daha... Ağaç altında toplanıp portakal yediler

Bir protakal protestosu daha... Ağaç altında toplanıp portakal yediler

Milli Piyango çekilişinde tartışma başlatan görüntü

Milli Piyango çekilişinde tartışma başlatan görüntü

Çoğu Müslümanlar bu konuda sınıfta kaldılar!

Çoğu Müslümanlar bu konuda sınıfta kaldılar!

Elektrikli otomobili benzinle doldurmaya çalışan sürücü

Elektrikli otomobili benzinle doldurmaya çalışan sürücü

Hidayet Karaca'nın tutuklanışının 4. yıldönümü... Dumanlı anlattı

Hidayet Karaca'nın tutuklanışının 4. yıldönümü... Dumanlı anlattı

Erdoğan'ın danışmanı: Türkiye'de tutuklu gazeteci yok

Erdoğan'ın danışmanı: Türkiye'de tutuklu gazeteci yok

Fabrikanın çatısı çöktü

Fabrikanın çatısı çöktü

Eski Başbakan'ın korumaları kameramanı dövdü

Eski Başbakan'ın korumaları kameramanı dövdü

Çantası uçağa alınmayan yolcu havaalanını birine kattı

Çantası uçağa alınmayan yolcu havaalanını birine kattı

Otoparkta tartıştığı adamı ezmeye çalıştı

Otoparkta tartıştığı adamı ezmeye çalıştı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:13:32