Eski BirGün editörü Ekici’ye tahliye kararı

BirGün gazetesinin eski editörü Burak Ekici’nin ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla yargılandığı davanın 2. duruşması Çağlayan’daki İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Saat 11.20’de başlaması planlanan duruşması önceki duruşmaların uzaması nedeniyle, 6 saat gecikmeli olarak başladı.

Kimlik tespitleri ile başlayan duruşmada söz alan Burak Ekici’nin avukatı, mahkemeye müvekkilinin ByLock indirmediğini gösteren bilirkişi raporu sunduklarını ifade ederek, “Dosyada sadece ByLock sinyali olması yeterli delil olmadığı anlamına gelir” dedi.





Avukat İbrahim Pehlivan dosyada ByLock iddiası dışında başka bir delil bulunmaması nedeniyle Burak Ekici’nin beraat ve tahliyesini istedi.



