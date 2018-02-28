Samanyolu Haber /Gündem / Eski BirGün editörü Ekici’ye tahliye kararı /28 Şubat 2018 09:27

Eski BirGün editörü Ekici’ye tahliye kararı

6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan eski BirGün gazetesi editörü Burak Ekici, tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

SHABER3.COM

BirGün gazetesinin eski editörü Burak Ekici’nin ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla yargılandığı davanın 2. duruşması Çağlayan’daki İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Saat 11.20’de başlaması planlanan duruşması önceki duruşmaların uzaması nedeniyle, 6 saat gecikmeli olarak başladı.
Kimlik tespitleri ile başlayan duruşmada söz alan Burak Ekici’nin avukatı, mahkemeye müvekkilinin ByLock indirmediğini gösteren bilirkişi raporu sunduklarını ifade ederek, “Dosyada sadece ByLock sinyali olması yeterli delil olmadığı anlamına gelir” dedi.

Avukat İbrahim Pehlivan dosyada ByLock iddiası dışında başka bir delil bulunmaması nedeniyle Burak Ekici’nin beraat ve tahliyesini istedi.

Söz alan Burak Ekici de “Hakkımdaki ByLock raporuna ilişkin çelişkiler bilirkişi raporuyla da ortaya konmuştur” dedi.

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Burak Ekici’yi 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı ancak tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine hükmetti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Eski BirGün editörü Ekici’ye tahliye kararı Sonraki Haber >>

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:25:55