Samanyolu Haber /Gündem / Eski başsavcı: “Türkiye’de yargıçlar Hitler dönemi Alman yargıçlarına benziyor” /10 Mayıs 2018 00:28

Eski başsavcı: “Türkiye’de yargıçlar Hitler dönemi Alman yargıçlarına benziyor”

Görevinden istifa ederek CHP’den milletvekili aday adayı olan eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Bülent Yücetürk, “Çürümüş yargı sisteminin bir parçası olarak kalmak, bozulan yargı sistemini düzeltmek artık imkansız hale geldi. Türkiye’de şu an yargıçlar Hitler dönemi Alman yargıçlarına benziyor” dedi.

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RS FM’den Yavuz Oğhan’ın programına konuk olan Bülent Yücetürk, Türkiye’de hukukun, tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar hukuk krizine girdiğini belirterek istifa kararını anlattı. Yücetürk şöyle dedi: “Mahkeme kararlarının bizzat mahkemeler tarafından uygulanmadığı bir süreci yaşamaktayız. Yargı ise vicdanını kaybetmiş tüm iradesini bir güce teslim etmiş durumdadır. Türkiye’de yeniden bir hukuk devleti kurmak, yargı bağımsızlığını tesis ederek yeni bir hukuk sistemi inşa etmek için siyasete girmeye karar verdim. Çürümüş bu yargı sisteminin bir parçası olarak kalmak, bozulan yargı sistemini düzeltmek artık imkansız hale gelmiştir.” ‘TÜRKİYE’DEKİ ŞU AN YARGIÇLAR HİTLER DÖNEMİ ALMAN YARGIÇLARINA BENZİYOR’ Eski cumhuriyet başsavcısı şunları söyledi: “Türkiye’de yargının, personel yetersizliği, özlük hakları gibi kronik sorunları var. CHP iktidara geldiğinde de devam edebilecek sorunlar bunlar. Ama benim bahsettiğim, AKP iktidarının yargıda yaratmış olduğu erozyon. Türkiye’de yargıçlar çok silikleşti. Kendi kişiliklerini ortaya koymaktan uzak bir noktaya geldiler. İradesini kullanamayan bir yapı ortaya çıktı. Bu tehlikeli bir şey. Hitler, Alman yargıçlarına, ‘Karar verirken benim yerime Führer olsaydı hangi kararı verirdi diye düşüneceksiniz ve ona göre karar vereceksiniz’ derdi. Türkiye’de yargıçlar biraz bu mantıkla hareket ediyor. Bizim yerimizde mevcut siyasi iktidar ya da Adalet Bakanlığı olsaydı hangi kararı verecekse, biz de o kararı verelim diyorlar.”
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