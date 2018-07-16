Eski bakanlara yeni koltuk

26 üyeli ihtisas komisyonlarında AKP 13, CHP 6, HDP 3, MHP ve İYİ Parti ise 2’şer üye ile temsil edilecek. Dilekçe Komisyonu 12, Plan ve Bütçe Komisyonu 30, KİT Komisyonu 35, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu 17, diğer komisyonlar ise 26’şar üyeden oluşacak.





Dilekçe Komisyonunda AKP 6, CHP 3, HDP, MHP ve İYİ Parti 1’er üye ile temsil edilecek. Güvenlik ve İstihbarat Komisyonunda ise AKP'den 8, CHP'den 4, HDP ve MHP'den 2’şer, İYİ Partiden de 1 üye olacak. KİT Komisyonu AKP 17 üye, CHP 9 üye, HDP 4 üye, MHP 3 üye, İYİ Parti 2 üye i,le temsil edilecek. Plan ve Bütçe Komisyonunda: AKP 15 üye, CHP 7 üye, HDP ve MHP 3’er üye, İYİ Parti 2 üye olacak.





Anayasa Komisyonu Başkanlığına Bekir Bozdağ, Milli Eğitim Komisyonu Başkanlığına Numan Kurtulmuş, İnsan Hakları Komisyonu Başkanlığına Hakan Çavuşoğlu, Milli Savunma Komisyonu Başkanlığına İsmet Yılmaz, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığına Jülide Sarıeroğlu, NATO Parlamenter Asamblesi Başkanlığına da Osman Aşkın Bak'ın getirilmesi bekleniyor.