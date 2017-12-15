Samanyolu Haber /Gündem / Eski Bakanın yazılarına son verdiler /15 Aralık 2017 00:03

Eski Bakanın yazılarına son verdiler

Erdoğan'ın ilk müsteşarı ve eski Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'in Habertürk'teki yazılarına son verildi!

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Başbakan olduğu dönemde Başbakanlık Müsteşarlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı görevini yürüten Ömer Dinçer'in, Habertürk'teki yazılarına son verildi.

Yavuz Oğhan, Dinçer’in ayrılık nedenine ilişkin “Dinçer’in son dönemde yazdığı, biraz muhalif yaklaşımlı yazılar nedeniyle AK Parti’nin bundan rahatsız olduğu ve kurumla temasa geçtiği, söz konusu rahatsızlığı Ömer Dinçer’e de gelmesi üzerine Dinçer’in ‘Yazmayayım bu kadar zor durumdaysanız’ diyerek gazeteden ayrıldığı” bilgisini paylaştı.

Yavuz Oğhan, RS FM’de hazırlayıp sunduğu  Bidebunudinle programında konuya ilişkin şunları söyledi:

Ömer Dinçer, Tayyip Erdoğan Başbakanken müsteşarlığını yaptı uzun zaman, devlette yeniden yapılanma üzerine çalıştı. Ardından Milli Eğitim Bakanlığı yaptı; 4+4+4 gibi bir organizasyonun başındaydı. Ardından Çalışma Bakanlığı yaptı. Erdoğan’ın çok yakın çalışma arkadaşı. Habertürk’te eğitimle veya siyasetle ilgili yazılar yazıyordu, haftada bir defa pazartesi günleri. Bu hafta yazısı yayımlanmadı. Biz de merak ettik. Bizim çevreye sorduğumuzda son dönemde yazdığı, biraz muhalif yaklaşımlı yazılar nedeniyle AK Parti’nin bundan rahatsız olduğu ve kurumla temasa geçtiği, kurumun bunu aslında Ömer Dinçer’e hissettirmediği ama Ömer Dinçer’e de bunların geldiği ve Ömer Dinçer’in “Yazmayayım bu kadar zor durumdaysanız” diyerek yazılarına son verildiğini görüyoruz. Çok yakın bir isim bu Ömer Dinçer içeriden dostça bir uyarıda bulunuyor. Ama bu uyarılara bile tahammül edilmediğini görüyoruz.
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