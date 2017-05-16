Samanyolu Haber /Gündem / Eski bakanın kardeşi, kiracısı tarafından öldürüldü /16 Mayıs 2017 11:35

Eski bakanın kardeşi, kiracısı tarafından öldürüldü

Mersin'in Tarsus İlçesinde ev sahibi ile kiracı kavgası cinayetle sonuçlandı. Yaşanan olayda kiracı Nurettin K, tartıştığı ev sahibi Ulaştırma eski Bakanı Enis Öksüzün kardeşi Abdulvahip Öksüzü bıçaklayarak ölümüne neden oldu.

Eski bakanın kardeşi, kiracısı tarafından öldürüldü

Olay, dün akşam saatlerinde Ergenekon Mahallesinde meydana geldi. Kiracı Nurettin K.(49) ile ev sahibi eski bakan Enis Öksüz'ün kardeşi Abdulvahip Öksüz (66) arasında kira uyuşmazlığı konusunda yaşanan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Nurettin K, mutfaktan aldığı bıçakla Abdulvahit Öksüz'ü vücudunun 5 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan 5 çocuk babası emekli işçi Öksüz, olay yerine ulaşan ambulansla kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.

Polis, olaydan sonra kaçan Nurettin K.nin yakalanması çalışma başlattı.
<< Önceki Haber Eski bakanın kardeşi, kiracısı tarafından öldürüldü Sonraki Haber >>

IFLC Avustralya bugün MC TV'de!

IFLC Avustralya bugün MC TV'de!

IFLC Avustralya bu akşam MC TV'de!

IFLC Avustralya bu akşam MC TV'de!

Aldanmamanın biricik yolu...

Aldanmamanın biricik yolu...

Kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Cemaat'e yönelik soykırım: Koruyucu ailelerin çocuklarını da aldılar

Cemaat'e yönelik soykırım: Koruyucu ailelerin çocuklarını da aldılar

Canikli: Banka senedi gerektiğinde TCMB tarafından kullanılabilecek

Canikli: Banka senedi gerektiğinde TCMB tarafından kullanılabilecek

“Dönmem!” derken fırıldak gibi dönmeler olabilir

“Dönmem!” derken fırıldak gibi dönmeler olabilir

Baykal'dan Hizmet'e soykırıma tepki: Bir irade Türkiye'yi duman ediyor, maskaralık!

Baykal'dan Hizmet'e soykırıma tepki: Bir irade Türkiye'yi duman ediyor, maskaralık!

Gazetecilik okulu dekanı: Almanya'da idam cezası var

Gazetecilik okulu dekanı: Almanya'da idam cezası var

Tanrıkulu: Yüreğiniz yetiyorsa CPT'nin işkence raporunu yayınlayın!

Tanrıkulu: Yüreğiniz yetiyorsa CPT'nin işkence raporunu yayınlayın!
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:00:13