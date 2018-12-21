Eski bakanı öldüren sanığa haksız tahrik indirimi

Fatih Sirkeci’de eski Milli Savunma Bakanı Mehmet Ercan Vuralhan’ı boğazından bıçaklayarak öldüren Yüksel Karababa’nın yargılandığı davanın üçüncü celsesinde karar çıktı. İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık ve avukatları katıldı. Maktul eski bakan Ercan Vuralhan’ın ise önceki duruşmalarda olduğu gibi hiçbir yakını duruşmaya katılmadı.





