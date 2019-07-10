Samanyolu Haber /Gündem / Eski bakan Yılmaz ve AKP'li vekiller yuhalandı /10 Temmuz 2019 22:28

Eski bakan Yılmaz ve AKP'li vekiller yuhalandı

Bingöl’de kentsel dönüşüm mağdurları içlerinde eski bakanlardan Cevdet Yılmaz'ın da olduğu AKP’li milletvekillerini yuhalayarak ‘seçimde bizi kandırdınız’ dedi.

Bingöl’de protesto: Eski bakan Yılmaz ve AKP'li vekiller yuhalandı

Bingöl’de kentsel dönüşüm projesi kapsamında üç yıl önce evleri yıkılan ancak geçen Ekim ayında yapılan temel atma törenine karşın inşaata başlanmayan Kültür Mahallesi'nde yurttaşlar eski bakan Cevdet Yılmaz'ın da içlerinde olduğu AKP’li heyeti protesto etti.

Kentsel dönüşüm mağdurlarıyla yapılan toplantıya eski bakan ve başbakan yardımcılarından ve halihazırda AKP Bingöl milletvekili olan Cevdet Yılmaz ile AKP Bingöl Milletvekilli Feyzi Berdibek de katıldı.

AKP’li heyet yurttaşların tepkilerini dile getirdikleri toplantıyı yuh sesleri ve protestolar eşliğinde terk etti.

Yurttaşlar AKP’lilere “Seçimlerde bizi kandırdınız”, “Eski evimizde oturuyorduk, kim sizden yeni ev istedi” diyerek tepki gösterdi.

Kentsel dönüşüm mağdurları daha sonra Kültür Kavşağı’nda oturma eylemi yaparak yolu trafiğe kapattılar. Polis eyleme müdahale ederek grubu dağıttı.
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