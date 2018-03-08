Samanyolu Haber /Gündem / Eski bakan ve milletvekillerine de diplomatik pasaport geldi /08 Mart 2018 02:08

Eski bakan ve milletvekillerine de diplomatik pasaport geldi

Pasaport yasası değiştirildi. Eski bakan ve vekiller de diplomatik pasaport alacak.

SHABER3.COM

TBMM’de Vergi yasa tasarısı ele alınırken AKP’lilerin verdiği bir önerge ile Pasaport yasasında değişiklik yapıldı. Böylece 3 bin 500 eski milletvekiline de diplomatik pasaport verilebilecek. Eski milletvekilleri ömür boyu diplomatik pasaport sahibi olacak.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve arkadaşlarının aniden TBMM Başkanlığı'na verdiği önerge üzerinde söz alan bile olmadı ve eski vekiller ile dışarıdan atanan eski bakanlar ömür boyu diplomatik pasaport kullanma hakkı eldi etti. Milletvekilleri sadece görev süreleri içinde diplomatik pasaport alabiliyor, vekillik görevi sona erince de yeşil pasaport alabiliyorlardı.

Bu değişiklikle birlikte eski milletvekilleri ve bundan sonra da milletvekilliği sona erecek tüm parlamenterlere diplomatik pasaport verilecek. Seçim dönemlerinde dışardan atanan ya da parlamenter olmadığı halde bakan olarak görevlendirilen isimler de bu haktan yararlanacak.

Daha önce ”Kırmızı pasaport” olarak bilinen ve dokunulmazlık statüsü de getiren diplomatik pasaportun rengi siyah olarak değiştirilmişti.
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