Eski Maliye Bakanı 'market arabasını dolduramadı' haberine kızdı

Ankara'nın Oran semtinde bulunan AVM'deki süpermarkete giden ve büyük boy market arabası ile dolaşan Şimşek, uzun süre raflardaki fiyat etiketlerini inceledi ve 3-4 ürün almakla yetindi. Sözcü'den Yavuz Alatan'ın haberine göre elinde bir liste de olan Şimşek, 2 kutu ketçap, üç çamaşır suyu, 2 paket tuzlu kurabiye ve dilimlenmiş ekmek alarak marketten ayrıldı.





Şimşek, kendisini tanıyan vatandaşlarla selamlaştı ancak sohbet etmedi. Şimşek, son seçimler öncesi AKP'den aday gösterilmeyen 5 bakan arasında yer almıştı.

Sözcü gazetesi haberinde 'Eski Bakan market arabasını dolduramadı' başlığını kullanırken Şimşek bu başlığa kızdı. Şimşek, kişisel Twitter hesabında açıklama yaptı.