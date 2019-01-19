Eski Maliye Bakanı 'market arabasını dolduramadı' haberine kızdı

Ankara'nın Oran semtinde bulunan AVM'deki süpermarkete giden ve büyük boy market arabası ile dolaşan Şimşek, uzun süre raflardaki fiyat etiketlerini inceledi ve 3-4 ürün almakla yetindi. Sözcü'den Yavuz Alatan'ın haberine göre elinde bir liste de olan Şimşek, 2 kutu ketçap, üç çamaşır suyu, 2 paket tuzlu kurabiye ve dilimlenmiş ekmek alarak marketten ayrıldı.
Şimşek, kendisini tanıyan vatandaşlarla selamlaştı ancak sohbet etmedi. Şimşek, son seçimler öncesi AKP'den aday gösterilmeyen 5 bakan arasında yer almıştı.
Sözcü gazetesi haberinde 'Eski Bakan market arabasını dolduramadı' başlığını kullanırken Şimşek bu başlığa kızdı. Şimşek, kişisel Twitter hesabında açıklama yaptı.
"Sözcü gazetesindeki haberi üzülerek okudum" diyen Şimşek, şöyle devam etti:
— Elimde alışveriş listesi vardı, tamamını alıp çıktım. Markette fiyat listesi incelediğim, market arabasını dolduramadığım kısmı habercinin kendi yorumudur. Habersiz fotoğraf çekip altına hikaye oluşturmak etik bir habercilik değildir.