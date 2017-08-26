Samanyolu Haber /Gündem / Eski bakan ABD'de rüşvetten tutuklandı /26 Ağustos 2017 09:24

Eski bakan ABD'de rüşvetten tutuklandı

Eski Gine Maden Bakanı Mahmut Thiam, rüşvet aldığı gerekçesiyle ABD'de 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

SHABER3.COM

Federal Hakim Denise Cote, Thiam'ın, 8,5 milyon dolar rüşveti kabul ederek Gine Cumhuriyeti'ne ihanet ettiğini belirtti. Cote, Thiam'ın 7 yıl hapis cezasına çarptırıldığını, göreve gelmesinin ardından yolsuzluğa karşı koyamadığını söyledi. 

Savcılar, Thiam'ın 2009-2010 yıllarında Maden Bakanlığı görevini yürüttüğü sırada görevi kötüye kullanarak Çin merkezli bir holdingin sahibinin ülkesinde oldukça değerli yatırım hakları elde etmesine olanak sağladığını açıkladı. 

Bu arada, New York'ta yaşayan 50 yaşındaki Thiam aralık ayından bu yana tutuklu yargılanıyordu. Thiam'ın söz konusu holding sahibinden aldığı 8,5 milyon dolar rüşveti akladığı belirtiliyor.
<< Önceki Haber Eski bakan ABD'de rüşvetten tutuklandı Sonraki Haber >>

TSK’nın yüzde 35’i tasfiye edildi

TSK’nın yüzde 35’i tasfiye edildi

Leman’dan tarihe geçecek kapak

Leman’dan tarihe geçecek kapak

Küçük Kız stüdyoyu ele geçirdi

Küçük Kız stüdyoyu ele geçirdi

Roma'da mülteci krizi

Roma'da mülteci krizi

El Ezher'den Fethullah Gülen hakkında doktora tezi

El Ezher'den Fethullah Gülen hakkında doktora tezi

Yollar Korgeneral Zekai Aksakallı’ya

Yollar Korgeneral Zekai Aksakallı’ya

AB'den Türkiye'ye tavır değişikliği

AB'den Türkiye'ye tavır değişikliği

Prof. Suat Yıldırım’dan Diyanet’e cevap

Prof. Suat Yıldırım’dan Diyanet’e cevap

Erdoğan'ın çağrısı Almanya'daki Türkleri etkiledi mi?

Erdoğan'ın çağrısı Almanya'daki Türkleri etkiledi mi?

Savunmaya engel

Savunmaya engel
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:20:10