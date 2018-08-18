Eski Ankara Büyükelçisi Jeffrey Pompeo’nun Suriye özel danışmanı oldu









ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Büyükelçi Jeffrey’nin “Cenevre Süreci” olarak bilinen ancak uzun süredir askıda olan barış girişimini yeniden canlandırmaya yönelik Amerikan çabalarına öncülük edeceğini bildirdi.





Jeffrey, geçmişte Türkiye’nin yanısıra Irak ve Arnavutluk’ta da büyükelçilik yapmış, ayrıca eski ABD başkanı George W.Bush’ın ulusal güvenlik danışman yardımcılığı görevini yürütmüştü.





Bakanlıktan 2012 yılında emekli olan Jeffrey, Amerikan dışişlerindeki en yüksek mevki olan ‘kariyer büyükelçisi’ sıfatına sahip.





Jeffrey, Amerika’nın Suriye politikasında Türkiye’yle daha fazla koordinasyon içinde olması gerektiğini savunan bir isim. Deneyimli büyükelçi geçmişte ayrıca, Suriye’de PYD/YPG’nin PKK’yla bağlantılı olduğuna işaret eden açıklamalar yapmıştı.



