Eski AKP'liden büyük gaf

AKP’nin ilk dönem milletvekillerinden Emin Şirin, 23 Haziran İstanbul seçimlerini ve genel siyasete olası etkilerini Hakan Aksay’a değerlendirdi.







‘AKP’NİN MECLİS ARİTMETİĞİ DEĞİŞİR’





İstanbul seçimlerinin yenilenmesini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘kaybettiği İstanbul’u yeniden kazanabilme denemesi’ olarak değerlendiren Şirin, “İmamoğlu kazanırsa çalıştırılmayacak ancak AK Parti’nin Meclis aritmetiği değişecek. Çünkü AK Parti’den kopuşlar olacak” yorumunu yaptı.





‘BABACAN VE DAVUTOĞLU’NUN PARTİSİ HAYATA GEÇEBİLİR’





Emin Şirin, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun yeni parti kuracağı yönündeki iddiaların hayata geçeceğini söyledi. Olası erken seçimde Babacan ve Davutoğlu’nun ittifak kurabileceğini de ifade eden Şirin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Türkiye İttifakı’ söylemi için ise “Hayata geçerse Bahçeli Samsun’daki fotoğraftan çıkabilir, Demirtaş o fotoğrafa girebilir. Ama bu HDP’nin PKK ile arasına mesafe koyması durumunda olabilir” dedi.