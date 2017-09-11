Samanyolu Haber /Gündem / Eski AKP'li vekil Uğur Işılak yürek mi yedi? /11 Eylül 2017 09:06

Eski AKP'li vekil Uğur Işılak yürek mi yedi?

AKP’den milletvekili olduğu dönemde Meclis’te uyumasıyla hatırlanan Uğur Işılak, bunu açıklarken çarpıcı bir ifade kullandı. Işılak, “Vekillik dönemimde sadece uyku meselem gündeme geldiği için “Yarabbi sana binlerce şükür olsun” dedim. Hırsız olarak gündeme gelebilirdim, uyku kadar masum bir şeyle anıldım.” dedi.

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AKP Genel Başkan Tayyip Erdoğan için Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaptığı ‘Dombra’ şarkısıyla da bilinen Işılak, Hürriyet’ten Cengiz Semercioğlu‘na verdiği röportajda, vekil olarak seçildiği 7 Haziran seçimlerinden sonra 1 Kasım seçimlerinde aday gösterilmemesini “5 ayda yıprattılar beni” diye açıkladı.

Işılak’ın sözleri sırasında “Hırsız olarak gündeme gelebilirdim” diyerek isim vermeden bazı vekilleri ima etmesi dikkat çekti.

Işılak’ın röportajındaki o bölüm şöyle:

7 Haziran’da seçildin ama 1 Kasım’da aday gösterilmedin…

– Çünkü 7 Haziran seçimi AK Parti için iyi bir sonuç olmadı. Tek başına iktidar olamadı. Bir de “Uğur bu alemi bir görsün, bir ozan olarak siyaset sahasını da müşahede etsin” düşüncesiyle bana o milletvekilliği yolu açıldı. Belki de ikinci defa yıpranmamı istemediler. 5 ayda epey yıprattılar beni..

Ama sen de yıpratılacak paslar verdin…

– Pas dediğin, sadece uykumdu.

“Meclis’e uyumaya gitmiyorum” deyip üçüncü toplantıda uyurken görüntülenmek valla iyi pas be Uğur…

– “Uyumaya gitmiyorum” sözünü bir deyim gibi düşünün. Vekillik dönemimde sadece uyku meselem gündeme geldiği için “Yarabbi sana binlerce şükür olsun” dedim. Hırsız olarak gündeme gelebilirdim, uyku kadar masum bir şeyle anıldım. O Meclis’te uyumayan bir siyasetçi var mı? Uyumaktan kastım; uyuklamak. Orada yadırganacak şey uyuklayan bir adamın 3-5 saniye gözünü kapaması değil. Meclis’te, genel kurulda kaç kişi olması lazım? 550. Benim uyukladığım gün 150 kişi vardı. Yadırganması gereken buydu. Ben en azından genel kuruldaydım.
Uyuklamanın bir diğer masum tarafı da şu: Bir adam bir yerde uyukluyorsa, çok yorulmuştur. Gecem gündüzüm yoktu. Toplantıdan toplantıya koşuyordum. Eve 4’te gidip, 2 saat uyuyup tekrar Meclis’e geliyordum. Genel kurulda uyuklamak çok çalışmış olmanın bir işaretidir.”
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