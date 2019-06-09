Samanyolu Haber /Gündem / Eski AKP'li vatandaşın isyanı sosyal medyanın gündem oldu /09 Haziran 2019 00:10

Eski AKP'li vatandaşın isyanı sosyal medyanın gündem oldu

İstanbul'un Esenler ilçesi'nde eskiden AKP'ye oy verdiğini belirten kadının isyanı sosyal medyanın gündemine oturdu.

Eski AKP'li vatandaşın isyanı sosyal medyanın gündem oldu

23 Haziran seçimine sayılı günler kala Yol Tv Esenler'de yurttaşlara "kimi destekleyeceksiniz?" sorusunu yöneltti. Eskiden AKP'ye oy verdiğini belirten bir yurttaşın isyanı ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Eskiden AKP'ye oy verdiğini söyleyen yurttaş İmamoğlu'nu destekleyeceğini söyleyince çevredeki AKP'liler tepki gösterdi. Gelen tepkilere "AKP'ye oy verirken iyiydim, cayınca kötü mü oldum?" diye yanıt veren eski AKP'li yurttaş "Allah diye diye ülkemizi sattılar. Artık herkes gözünü açsın. Allah'tan korkun Türkiye Cumhuriyeti elden gidiyor." diye isyan etti. Eski AKP'li yurttaşın isyanı sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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