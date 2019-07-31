Samanyolu Haber /Dünya / Eski ABD başkanının skandal ses kaydı ortaya çıktı /31 Temmuz 2019 15:00

Eski ABD başkanının skandal ses kaydı ortaya çıktı

Eski ABD Başkanı Ronald Reagan'ın Birleşmiş Milletler'deki Afrikalı delegeler için 'maymun' ifadesini kullandığı ses kaydı ortaya çıktı.

SHABER3.COM

Eski ABD Başkanı Ronald Reagan’ın Birleşmiş Milletler’deki Afrikalı delegeler için “maymun” ifadesini kullandığı ses kaydı ortaya çıktı. Reagan 1971’de California valisiyken yaptığı telefon görüşmesinde “Şu Afrika ülkelerinden gelen maymunlara bakıyorum da, lanet olsun onlara… Hâlâ ayakkabıların içinde rahat edemiyorlar” ifadelerini kullanıyor.

ABD merkezli dergi The Atlantic‘in haberine göre, Reagan bu ifadeleri daha sonra ABD Başkanı olacak Richard Nixon ile yaptığı telefon görüşmesinde kullanıyor.

Reagan, Tayvan’ın BM üyeliğinden çıkarılması yönünde oy veren Afrikalı delegelere kızıyor ve ırkçı ifadeler sarfediyor. BM Genel Kurulu’ndaki oylamadan sonra Tanzanyalı diplomatlar dans etmişti. Ertesi gün Nixon’ı arayan Reagan, oylamayı televizyondan izlediğini anlatırken, Afrikalı delegeleri “maymunlar” olarak niteliyor. Nixon da bu ifadelere gülerek karşılık veriyor.

NİXON ‘YAMYAMLAR’ DEMİŞ

 
Nixon’ın dönemin dışişleri bakanıyla yaptığı konuşmanın kaydı da ortaya çıktı. Nixon Reagan’la yaptığı telefon görüşmesine atıfta bulunarak “Onları görmüş… O yamyamları dün akşam televizyonda görmüş. ‘Tanrım, ayakkabı giymiyorlardı ve ABD de gidip kaderini bunların eline teslim ediyor’ dedi” ifadelerini kullanıyor.

Telefon görüşmesinin kaydı New York Üniversitesi’nde Tarih bölümün öğretim üyelerinden Prof. Tim Naftali tarafından ortaya çıkarıldı. Prof. Naftali, Reagan’ın ses kayıtlarının daha sonra başkan olduğunda 1970’lerde Rodezya ve Güney Afrika’daki aparteid verdiği desteği de açıkladığını vurguluyor.
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