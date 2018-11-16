Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2018 yılı Eylül ayı Sanayi Üretim Endeksi verisini değerlendiren ekonomist Doç. Dr. Ümit Akçay, "Eşine az rastlanır, sert bir ekonomik krizin başlangıcındayız" yorumunda bulundu.





Sanayi üretimi eylül aylık ve yıllık bazda yüzde 2.7'şer oranda düştü. Bu oran, 2016’dan bu yana gözlenen ilk daralma olarak kayda geçti.





Sanayi verilerinin açıklanmasının ardından kişisel Twitter hesabından bir paylaşım yapan Akçay, şunları söyledi:





"Cari fazla rakamı ile şov yapanlar online mı? Mevcut üretim yapısında cari fazla sadece ekonomik kriz anlamına gelir demiştik, bakın sanayi üretimindeki son veriye, daralma görülmeye başlandı bile. Eşine az rastlanır, sert bir ekonomik krizin başlangıcındayız."







