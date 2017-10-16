Eşinde Bylock çıktığı için boşanan bakan kim?

Fox TV'de Çalar Saat programını yapan İsmail Küçükkaya, halen görevde olan bir bakanın eşinde Bylock çıktığını ve o bakanın apar topar eşinden boşandığını iddia etti.





Küçükkaya, "Halen görevde olan bir bakının eşyinde Bylock çıktı. Bunun üzerine o bakan apar topar eşinden boşandı. İsmi tam teyit ettirince ismini de açıklayacağım" dedi.





Küçükkaya, kısa süre sonra Bylock çıktığı için eşinden boşanan ismin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya olduğunu duyurdu.





İsmail Küçükkaya, MİT kaynaklarına dayandırdığı haberiyle ilgili Bakan Kaya'dan henüz bir açıklama gelmedi. Ancak sosyal medya bu haberle çalkalanıyor.