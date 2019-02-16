Samanyolu Haber /Gündem / Eşim tutuklu, nikahımız düşer mi? /16 Şubat 2019 17:51

Eşim tutuklu, nikahımız düşer mi?

Dr. Ali Demirel cuma yazısında okuyuculardan gelen soruları cevaplıyor Bu haftaki yazısında da 'Eşim tutuklu, nikahımız düşer mi? ' sorusunu cevapladı

SHABER3.COM

DR ALİ DEMİREL- SAMANYOLUHABER.COM 

BİR SORU-BİR CEVAP
Eşim tutuklu, nikahımız düşer mi?

Soru: Eşim iki buçuk yıldır tutuklu. Hüküm de aldı. Onu görmeye gidemiyorum. Bir buçuk yılı kaldı.  Eşime kavuştuğumda nikah tazelememiz gerekir mi?

Öncelikle Rabbimiz sabrınızı ziyadeleştirsin. 

Eşlerin, soruda bahsedildiği gibi tutukluluk gibi sebeplerle uzun süre ayrı kalsalar da sırf ayrı kalmaları sebebiyle nikâhları düşmez. Eşinin yanına dönmesi durumunda yeniden nikâh yapılması gerekmez. 

Ancak kişi, “Benim içim rahat değil. Yeniden bir başlangıç yapıyoruz. Dua olsun diye tekrar nikah tazeleyelim.” diye ısrarcı oluyorsa elbette nikâh tazeleyebilir. Bunun da bir zararı yoktur...

TWİTTER : @aliihsandemirel

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