“Eşim nerede?” derken gözyaşlarını tutamadı

SAMANYOLUHABER- Şubat ayında siyah Transporter taşıtla kaçırılan altı kişiden dördü üç gün önce Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde ortaya çıkmıştı. Mustafa Yılmaz ve Gökhan Türkmen'in ise nerede tutulduğuna dair hâlâ haber yok.







161 gündür kayıp olan Mustafa Yılmaz’ın eşi sosyal medyada yayınladığı kısa video ile yetkililere, “Lütfen bu insanlık suçlarına ortak olmayın.” çağrısında bulundu.





“Eşim Mustafa Yılmaz’dan hâlâ bir bilgi yok. Emniyet’i aradım, Terör Şube’yi aradım, Kayıp Şube’yi aradım. Ancak ellerinde henüz bir gelişmenin olmadığını söylediler.” diyen Yılmaz eşinin kaçırılışından bugüne toplam 23 haftanın geride kaldığını söyledi.





"EŞİMDEN HİÇBİR ŞEKİLDE HABER ALAMIYORUM"





Eşinden hiçbir şekilde haber alamadığını tekrar eden Yılmaz, “Eşim nerede, ne şekilde, nasıl? Bilmiyorum. Hiçbir cevabını bilmiyorum. Bu videoyu insanlık onuruna sahip çıkan herkesin, insanlık onuruna saygı duyan herkesin destek olması için çekiyorum.” dedi.





Kucağında bebeği ile yardım isteyen Sümeyye Yılmaz videonun sonuna doğru gözyaşlarını tutamadı.





Sümeyye Yılmaz, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na ait olan ve sosyal medyada yayın yapan ÖFG TV'den eşinin bulunması için yardım istemişti.





DÖRT KİŞİ ALTI AY SONRE EMNİYET’TE ÇIKTI!





Mustafa Yılmaz ile aynı tarihlerde kaçırılan Salim Zeybek, Özgür Kaya, Erkan Irmak, Mikail Ugan’ın Ankara Emniyeti’ne nasıl getirildiği ise hâlâ meçhul.





Emniyet Müdürlüğü önce dört kişinin kendilerinin Emniyet’e geldiğini açıklamıştı. Ancak Emniyet bu açıklamadan kısa süre sonra kayıp dört kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünde yakalandıklarını kaydedilmişti.





Cumhuriyet savcısının dört kişideki işkenci izlerinin tespit edilmemesi için hastaneye sevklerine izin vermediği belirtilmişti.





Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu avukatlara atıf yaparak verdiği bilgide, “Çok zayıflamışlar, bitik bir ruh hali var.” ifadelerini kullanmıştı.





Cumartesi Anneleri eylemlerinin 745’inci haftasında adları son dönem kaçırmalarla gündeme gelen Gökhan Türkmen, Yasin Ogan, Özgür Kaya, Erkan Irmak, Mustafa Yılmaz ve Salih Zeybek’in akıbetleri soruldu. Açıklamaya kayıp Mustafa Yılmaz'ın eşi Sümeyye Yılmaz (önde sağdan 2'nci) da katıldı.





700’üncü haftadan beri Galatasaray Meydanı’na çıkmalarına izin verilmeyen kayıp yakınları eylemlerini İnsan Hakları Derneği (İHD) binasının önünde yapıyor.



