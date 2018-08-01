Samanyolu Haber /Gündem / Eşi ve 11 aylık evladını kaybeden asker konuştu /01 Ağustos 2018 15:22

Eşi ve 11 aylık evladını kaybeden asker konuştu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK saldırısı sonucu eşi ve 11 aylık bebeğini kaybeden astsubay Serkan Karakaya, "Diyecek bir şey yok, vatan sağ olsun" dedi.

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Yola tuzaklanan patlayıcının sivil aracın geçisi sırasında infilak ettirilmesi sonucu hayatını kaybeden Nurcan Karakaya ve 11 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya'nın eşi, astsubay Serkan Karaya "Vatana iki canımız varmış, iki canımızı da verdik. Kanını yerde bırakmayacağız" ifadesini kullandı.

Habertürk'e konuşan Karakaya, şunları söyledi:

"Vatan sağ olsun, diyecek bir şeyimiz yok. Vatana iki canımız varmış, iki canımızı da verdik. Kanını yerde bırakmayacağız.Eşim sürpriz yapmak için yanıma çıktı. 2 saat oturduk. 2 saat sonra indi. 5 dakika sonra da patlama oldu. Ben üs bölgesinden takip ediyordum eşimi. Ben silahımı alıp indim. Gelip benden sorsalardı, çocuğumdan eşimden sordular."
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