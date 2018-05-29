Eşi tutuklanan Üç çocuk annesi yüzde 98 engelli öğretmene Haluk Levent sahip çıktı....

Üç çocuk annesi yüzde 98 engelli öğretmen Hülya Fırıncı 3.5 yıldır bilinci kapalı olarak uyutuluyor. Bu süreçte tek refekatçisi olan KHK ile mesleğinden atılan eşi Ömer Fırıncı 2 kere tutuklandı. İkinci tutuklanmasında sonra üç aydır cezaevinde.





Aile 3 çocuğu ile şu anda yardıma muhtaç. Hülya Fırıncı’nın aylık 5 bin lirayı bulan bakım masrafları var.









Türkiye geneli yardım kampanyaları ile muhtaçlara ulaşan AHBAB Genel Başkanı Haluk Levent bu durumu gündeme getirdi. Levent hem çocuklara hem de anneye dikkat çekerek,





“Bizlere hasta çocuklarımızın durumunu yazın yeterli. AHBAP olarak “bu siyasi bu tutuklu bu hükümlü çocukları” olarak ayrım yapmıyoruz bilesiniz. Hasta hastadır diğer konu olan adli vakalarda bir şey elimizden gelmiyor.. Bu çocuğumuzun hastalığı ile ilgileneceğiz.” dedi.













HÜLYA HOCANIN EŞİNİ YOĞUN BAKIMDA TERS KELEPÇE İLE GÖTÜRDÜLER





Öğretmen olan Hülya Hoca Şubat 2015’te evde aniden geçirdiği bir rahatsızlık sonucu komaya giriyor. Ambulans gelene kadar uzun bir süre kalbinin durduğu ve nefes alamadığı rapora yazılıyor. İzmit’te bir hastanenin yoğun bakım ünitesine yatırılıyor.





O dönem hayati tehlikesi devam ederken yanında refakatçi olabilen tek kişi olan eşi Ömer Fırıncı hakkında KPSS soruşturmasından gözaltı kararı çıkarılıyor. İzmit polisi, Hülya hocanın çocuklarının bile giremediği yoğun bakımı basarak ters kelepçeyle Ömer hocayı yaka paça götürüyorlar. 4 günlük gözaltından sonra serbest bırakılıan Ömer Hoca tekrar eşinin yanına dönüyor. Hülya hocanın bilinci o günden beri hiç açılmadı.





Fakat 15 Temmuz sonrsı KHK ile mesleğinde atılan Ömer Hoca 3 aydır tutuklu.







