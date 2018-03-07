Eşi ile ilgili ilk defa konuştu...

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, özel hayatına ilişkin olarak bilgi verdi. Karamollaoğlu eşi hakkında, "Hem Müslüman oldu hem Türk vatandaşı oldu. Evleneli 53 yıl oldu. Benim çocuklarımın çoğu 50 yaşının üzerinde. Bunu gizleyecek halim de yok. Gizlemeyi de düşünmüyorum" dedi.



Karamollaoğlu, Habertürk canlı yayınında Fatih Altaylı'nın konuğu oldu. Karamollaoğlu özel hayatına ilişkin olarak ilk kez konuştu.



"DİYORLAR Kİ NASIL MİLLİYETÇİ"



Fatih Altaylı'nın "Diyorlar ki, nasıl milliyetçilikten bahsediyor eşi İngiliz..." sözleri üzerine konuya giren Temel Karamollaoğlu, eşinin İngiliz olduğunu saklamadığını belirtti.



"ORADAYKEN DE EŞİMLE EVLENDİM"



Temel Karamollaoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Doğru ben İngiltere'de tahsil yaptım. Ortaokul liseyi Kayseri'de okudum. Oradan mezun olduktan sonra önce teknik üniversiteye girdim arkasından da Avrupa imtihanlarından birkaç tanesini kazandım İngiltere'ye gittim. Orada tekstil tahsili yaptım ve döndüm. Oradayken de eşimle evlendim. Kendisi bana en büyük destek veren kişi. İnancında ve yaşantısında çok titizdir.



"GİZLEYECEK HALİM DE YOK"



Hem Müslüman oldu hem Türk vatandaşı oldu. Evleneli 53 yıl oldu. Benim çocuklarımın çoğu 50 yaşının üzerinde. Bunu gizleyecek halim de yok. Gizlemeyi de düşünmüyorum."