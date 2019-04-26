Samanyolu Haber /Gündem / Esenyurt'ta bazı bina ve yollarda çatlaklar oluştu /26 Nisan 2019 22:20

Esenyurt'ta bazı bina ve yollarda çatlaklar oluştu

İstanbul, peş peşe yıkılan binalar, yurttaşları tedirgin ediyor. Kartal ve Kağıthane'de çöken binalar gündemdeki yerini korurken bugün Esenyurt'ta Güzelyurt Mahallesi'nde bir apartmanda ve yolda çatlaklar oluştu. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, çatlakların oluştuğu yolun trafiğe kapatıldığı bildi.

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Esenyurt'un Güzelyurt Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle bir apartmanda ve yolda çatlaklar oluştu. saat 19.30 sıralarında meydana gelen olay nedeniyle sokak trafiğe kapatıldı. Bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Çevre binaların boşaltıldığı mahallede sokak trafiğe kapatıldı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, çatlaklakların oluştuğu yolun trafiğe kapatıldığı belirtildi.

KAĞITHANE'DE 1 BİNA ÇÖKTÜ, 24 BİNA BOŞALTILDI

Geçtiğimiz günlerde, İstanbul Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi Akıcı Sokak’ta 4 katlı bir bina çötü. Çöken bina ile birlikte iki tane otomobil de bina enkazının altında kaldı. Çökmenin ardından aynı sokakta bulunan 24 bina için de yıkım kararı çıktı. Binalar boşaltıldı, bölgede birçok vatandaş evsiz kaldı.

KARTAL'DA BİNA ÇÖKTÜ, 21 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul'un Kartal ilçesinde geçtiğimiz şubat ayında 7 katlı ve 14 daireli bir binada çökme meydana geldi. Çökmede enkaz altında 35 kişinin kaldığı belirtilirken bunlardan 21'i hayatını kaybetti, 14 kişi sağ çıkarıldı. Binanın 3 katının kaçak olduğu ve altta bulunan konfeksiyon atölyesinin de ruhsatsız olduğu ortaya çıktı.

Esenyurt'ta oluşan çatlaklarla ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle::

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