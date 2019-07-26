Samanyolu Haber /Gündem / Esenler Otogarı'nda mahkeme son noktayı koydu /26 Temmuz 2019 22:12

Esenler Otogarı'nda mahkeme son noktayı koydu

Esenler otogarı otoparkının İSPARK’a devriyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı ortadan kaldırıldı. Otoparkın İSPARK'a devrinin önünde bir engel kalmadı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, Esenler Otogarı’nın otopark alanını oy birliğiyle belediyenin şirketi olan İSPARK’a devrine karar vermişti.

Geçmiş dönemde otogarın işletmesini yapan Avrasya Terminal İşletmeleri AŞ ile Uluslararası Trakya ve Anadolu Otobüsçüler Derneği'nin başvurusu üzerine, devir işlemleri İstanbul 3'üncü İdare Mahkemesi tarafından durdurulmuştu.

MAHKEME SON NOKTAYI KOYDU

İstanbul 3. İdare Mahkemesi bugün Avrasya Terminal İşletmeleri AŞ ile Uluslararası Trakya ve Anadolu Otobüsçüler Derneği'nin açtığı davada son noktayı koydu. Mahkeme davanın incelemeksizin reddine karar verdi.

Böylelikle, Esenler otogarı otoparkının İSPARK’a devriyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı ortadan kaldırıldı. Otoparkın İSPARK'a devrinin önünde bir engel kalmadı.
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