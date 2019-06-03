Samanyolu Haber /Gündem / "Eşek gibi saf tutuyorlar" hakaretine ilk cevap /03 Haziran 2019 17:49

"Eşek gibi saf tutuyorlar" hakaretine ilk cevap

Akit gazetesinin haber müdürü Murat Alan'ın, “Sizin o generalleriniz var ya! Hepsi (Recep Tayyip) Erdoğan’ın arkasında oynaya oynaya, eşek gibi saf tutacaklar.” sözleri üzerine Milli Savunma Bakanlığı yazılı açıklama yaptı. Açıklamada "TSK'nın şerefli generallerine karşı yapılan hadsiz, yakışıksız ve yasal sınırları aşan açıklamayı şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

"Generalleriniz var ya, hepsi Erdoğan'ın arkasında eşek gibi saf tutuyor"

Milli Savunma Bakanlığı, Akit gazetesinin haber müdürü Murat Alan'ın dün akşam Akit TV'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) muvazzaf generallere yönelik sarf ettiği hakaretamiz sözler üzerine açıklama yaptı. 

Alan, “Sizin o generalleriniz var ya! Hepsi (Recep Tayyip) Erdoğan’ın arkasında oynaya oynaya, eşek gibi saf tutacaklar.” demişti.

Akit gazetesinin haber müdürü Murat Alan, İstanbul Silivri ve Ankara Sincan cezaevlerinde tutuklu askerlerin kötü muameleye maruz bırakıldığını da itiraf eden cümleler sarf etmişti.

HÜKÜMET TSK'YA HAKARETE SESSİZ KALDI

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti hakaretlere dair şu ana kadar sessiz kalırken, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bugün akşam saatlerine doğru yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, "1 Haziran 2019’da bir TV kanalında yayınlanan programda, katılımcılardan biri tarafından, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan generaller hakkında hakarete varan tahripkâr bir dil kullanılmıştır." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Akit'in haber müdürü Murat Alan hakkında suç duyurusunda bulunacağı kaydedildi. 

ALAN HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

MSB'nin açıklamasında, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şerefli generallerine karşı yapılan bu hadsiz, yakışıksız ve yasal sınırları aşan açıklamayı, hukuki tüm yollar saklı kalmak kaydıyla şiddetle kınıyor, yasal süreçlerin yakından takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine saygıyla arz ediyoruz." ifadeleri yer aldı.
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