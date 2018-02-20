Samanyolu Haber /Gündem / Esed'e bağlı birliklerle TSK karşı karşıya geldi... Şimdilik rejim güçlerinin önü kesildi /20 Şubat 2018 20:32

Esed'e bağlı birliklerle TSK karşı karşıya geldi... Şimdilik rejim güçlerinin önü kesildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'e Suriye hükümet güçlerinin girişiyle ilgili soruyu yanıtladı. Erdoğan, "O dosya şimdilik kapandı. Topçu ateşi yapılınca geri dönmek zorunda kaldılar" dedi.

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Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Bugün akşam saatlerine doğru oradaki Şii milis güçlerinin bazı pikaplarıyla Afrin'e doğru bir hareketliliği tespit edilmiş. Fakat daha sonra top atışları yapılınca geri dönmek durumunda kaldılar ve o dosya da o şekilde şimdilik kapanmış vaziyette.

(Afrin'e ilerlemeye çalışan Suriye hükümet güçleri) Dün gerek Sayın Putin ve Sayın Ruhani ile yaptığımız görüşmelerde, bu konularda zaten mutabakatımız var. Maalesef bu tür terör örgütlerinin bazen biliyorsunuz kendilerine göre aldıkları kararlarla attıkları yanlış adımlar oluyor. Bunlara tabi fırsat vermemiz mümkün değil. Bunun bedelini de çok ağır öderler.

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