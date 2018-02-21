Esed'e bağlı birlikler Afrin'de

'KÜRTLERİN SAFLARINA KATILDILAR'

Aynı enformasyonu paylaşan Arap haber sitesi Al Masdar, 'Ulusal Savunma Güçleri'nin Afrin'e girdiğini ve Kürt savaşçıların saflarına katıldığını' aktardı.

Buna göre tüm Suriyelilere 'yabancı saldırganların hepsine karşı birlik olunması' çağrısı yapıldı.

TÜRKİYE'NİN BOMBARDIMANINA RAĞMEN GİRDİLER'

Suriye'nin Afrin bölgesindeki YPG güçlerinin sözcülerinden Reyzan Hedu, bugün Sputnik'e, bu iddiaları teyit eden yönde bir açıklama yaptı.





Suriye hükümeti yanında savaşan güçlerin Türkiye'nin bombardımanlarına karşın Afrin'e ulaşabildiğini söyleyen Hedu, ''Afrin'e gönderilen birlikler Suriye hükümetinden, Suriye ordusunun komutanlığından talimat alıyor'' iddiasında bulundu.





Hedu, şu vurguyu yaptı: "Türkiye Cumhurbaşkanı (Erdoğan), hükümeti ve basını, Afrin'e giden güçlerin Şii olduğunu söylemekle mezhepçi bir alt metin kullanmış oldu. Bizse Suriye'de mezhepsel ve etnik çeşitliliğimizle gurur duyuyoruz."