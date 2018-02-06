Samanyolu Haber /Gündem / Esed rejiminden Türkiye'ye karşı flaş hamle... Kuzeye hava savunma sistemi yerleştiriyor /06 Şubat 2018 12:38

Esed rejiminden Türkiye'ye karşı flaş hamle... Kuzeye hava savunma sistemi yerleştiriyor

Şam yönetimi Suriye’nin kuzeyine hava savunma sistemi yerleştiriyor. İdlib ve Halep bölgelerine yerleştirilecek hava savunma sistemlerinin Afrin operasyonuna katılan Türk savaş uçaklarına yönelik olduğu iddia ediliyor.

SHABER3.COM

Suriyeli bir askeri yetkili, “Suriye ordusu, İdlib ve Halep’te militanlara yönelik yürütülen mücadelede cephe sathına yeni hava savunma sistemleri ve uçaksavar füze bataryaları yerleştiriyor.” dedi.

Suriyeli askeri yetkili ayrıca “Hava savunma sistemleri ve uçaksavar füze bataryaları Suriye’nin kuzey hava sahasını koruyacak.” dedi.

Kuzeye yerleştirilen hava savunma sistemlerinin, başından beri Afrin operasyonuna karşı çıkan ve egemenliğini tehdit olarak gören Şam yönetiminin TSK’nın yürüttüğü askeri operasyona karşı aldığı öne sürülüyor. Şam hükümeti, hava sahasını ihlal eden Türk savaş uçaklarını düşürmekle tehdit etmişti.

Suriye’nin elinde Rusya’nın sağladığı S-300 tipi karadan havaya füze sistemleri bulunuyor. Ayrıca Suriye’de Rusya’nın kullanımında S-400’ler bulunuyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Esed rejiminden Türkiye'ye karşı flaş hamle... Kuzeye... Sonraki Haber >>

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
07:31:02