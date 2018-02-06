Esed rejiminden Türkiye'ye karşı flaş hamle... Kuzeye hava savunma sistemi yerleştiriyor

Suriyeli bir askeri yetkili, “Suriye ordusu, İdlib ve Halep’te militanlara yönelik yürütülen mücadelede cephe sathına yeni hava savunma sistemleri ve uçaksavar füze bataryaları yerleştiriyor.” dedi.





Suriyeli askeri yetkili ayrıca “Hava savunma sistemleri ve uçaksavar füze bataryaları Suriye’nin kuzey hava sahasını koruyacak.” dedi.





Kuzeye yerleştirilen hava savunma sistemlerinin, başından beri Afrin operasyonuna karşı çıkan ve egemenliğini tehdit olarak gören Şam yönetiminin TSK’nın yürüttüğü askeri operasyona karşı aldığı öne sürülüyor. Şam hükümeti, hava sahasını ihlal eden Türk savaş uçaklarını düşürmekle tehdit etmişti.



