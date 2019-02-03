Samanyolu Haber /Gündem / Esed rejimi ile görüşmelere başladıklarını itiraf etti /03 Şubat 2019 21:24

Esed rejimi ile görüşmelere başladıklarını itiraf etti

Erdoğan ayrıca Suriye ile alt düzeyde dış politika yürütüldüğünü de açıkladı.

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TRT'de konuşan Erdoğan Esed rejimi ile görüşmelere başladıklarını itiraf etti 

'Şu anda Suriye ile alt düzeyde dış politika yürütülüyor'

"Şu anda Suriye ile bizim alt düzeyde dış politika yürütülüyor. İstihbarat örgütleri bu noktada illa liderler ne yapıyorsa biz de onu yaparız havasında olamaz. Liderler çoğu zaman devreden çıkabilirler, istihbarat örgütleri bunu değerlendirir. Düşmanımız dahi olsa ipi tamamen koparmayacaksınız. Olur ki o ip size bir gün lazım olabilir. Bu geleneği siyasi tarihimizden baktığımızda değerlendirmek durumundayız. Biz Afrin'e, İdlib, Elbab'a, Cerablus'a girmişsek bu yatırımları yapıyorsak birilerinden bir şey gelecek için değil."

Fırat'ın doğusu açıklaması: Gereği neyse onu yaparız

"Biz her zaman onların yanında olacağız, Suriye halkının. Fırat'ın doğusunda Sayın Trump'un biz çekileceğiz, çekiliyoruz sözü var. Temenni ederim ki bunu kısa bir zaman içerisinde de hallederler. Çünkü biz tehdit altında yaşamak istemiyoruz. Onun için de tehdidin emaresini gördüğümüz anda zaten her türlü hazırlığımız bizim var, gereği neyse bunu yaparız."
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