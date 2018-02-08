Esed PYD'yi vurunca ABD karşılık verdi: 100 asker öldürüldü

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, Suriye rejiminin PYD karargâhına saldırdığını açıkladı. Saldırının herhangi bir kışkırtma sonucu olmadığı ifade edilen açıklamada saldırı sırasında koalisyona bağlı askerlerin de karargahta bulunduğu belirtildi.



Açıklamada “Koalisyon, koalisyon askerlerini ve ortak kuvvetleri savunmak üzere, küresel DEAŞ karşıtı koalisyon misyonuna angaje olan ortaklar, karşı saldırıyı düzenleyenleri püskürtmek üzere saldırı düzenledi” ifadesi yer aldı.

RUSYA: SALDIRGANLIK ÖRNEĞİ

Rusya, ABD liderliğindeki koalisyonun Esed rejimine hava saldırısı düzenlemesine sert tepki gösterdi. Rus milletvekili Franz Klintseviç rejime yönelik hava saldırısının saldırganlık örneği olduğunu iddia etti.

ABD'Lİ YETKİLİ: ÖLEN ABD ASKERİ YOK

Reuters'a konuşan bir ABD'li yetkili, Suriye ordusunun saldırısında ölen ya da yaralanan Amerikalı asker olmadığını belirtirken saldırıda, SGD'nin Deyrizor'daki ana merkezinin hedef alındığı belirtiliyor.

ABD'li yetkili, olay ardından koalisyonun Esed yönetimi yanlısı güçlere yönelik saldırısında en az 100 kişinin hayatını kaybettiğini iddia etti.

