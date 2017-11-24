Esed ile görüşmeye yeşil ışık

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Rusya-İran zirvesinin ardından Soçi'den dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.





Erdoğan, Suriye’yle ilgili gelinen noktayı "Temel hedef, Suriye halkının tüm kesimleri nezdinde kabul görecek kalıcı bir siyasi çözüm” diye anlattı. Türkiye’nin PYD-YPG’ye karşı tavrını bir kez daha vurgulayan Erdoğan "Putin bu örgüte Esed’in de olumsuz baktığından söz etti. Masada, PYD-YPG’nin yer almasını onun da istemediğine değindi" dedi. Erdoğan Esad yönetimiyle görüşmeye yeniden görüşmeye ilişkin de "Siyasetin kapıları, malumunuz, son ana kadar her zaman açıktır" yorumunda bulundu.