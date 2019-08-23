Esed güçleri Türk gözlem üssünün bulunduğu bölgede kontrolü ele geçirdi

Suriye'nin Hama şehrine bağlı Latamneh, Latmin, Kfar, Zeita, Lahaya ve Morek köylerinde kontrolün ele geçirildiği belirtildi. Morek'de aynı zamanda Türkiye’nin gözlem üssü bulunuyor.







Bölgedeki gözlem üssünün durumu konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Dört gün önce bölgede bulunan 9 numaralı gözlem noktasına giden Türk askerlerine yönelik hava saldırısı düzenlenmiş, olayda 3 sivil hayatını kaybetmişti.





Dün de Suriye güçlerinin ülkenin kuzeybatısındaki Türk askeri gözlem noktalarından birine ateş açtığı belirtildi.





Konuyla ilgili açıklamayı iki Türk yetkili Reuters haber ajansına yaptı.





Anadolu Ajansı, ateş açılan gözlem noktasının Han Şeyhun’un kuzeyinde olduğunu belirtmiş ve bunu, Suriye jetlerinden açılan taciz ateşi olarak nitelemişti.





TÜRKİYE, RUSYA İLE MUTABAKATA VARMIŞTI





Habere göre olayda hayatını kaybeden ya da yaralanan bulunmadığı, gözlem noktasında da herhangi bir zarar olmadığı kaydedilmişti.





Türkiye daha önce Rusya ile sağlanan mutabakat çerçevesinde bölgede 12 gözlem noktası kurmuştu.





Rusya’nın hava desteği sağladığı Suriye’de hükümet güçleri bu hafta ciddi bir ilerleme sağlayarak birçok bölgede kontrolu ele geçirdi.





Dün de hükümet güçleri İdlib yakınlarındaki Soran kasabasını ele geçirdikten sonra burada bir insani geçiş koridoru açtıklarını duyurmuştu.