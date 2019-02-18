Esad: Erdoğan Amerikalılar için küçük bir paralı asker

BBC İzleme Servisi'nin haberine göre Esad, "Müslüman Kardeşler'in Erdoğan'ı, olayların arkasında kendisi varmış gibi gözükmeye çalışıyor. Sinirlendiği zaman 'Sabrımız kalmadı' gibi tehditler savuruyor. Aman ne büyük sorun! Erdoğan aslında Amerikalılar için küçük bir paralı asker" dedi.







Esad, Suriye'deki anayasa yapım sürecinin hükümetle muhalifler arasında gerçekleşmesi gerektiğini fakat muhaliflerin kendi fikirlerini değil Türkiye'nin fikirlerini savunduğunu söyledi ve ekledi:





"Suriye'yi temsil etmiyorlar. Kendilerini bile temsil etmiyorlar. O zaman şu soruyu soruyoruz: Suriye Anayasası'nı mı tartışıyoruz, Türkiye Anayasası'nı mı?"





'Esad'dan SDG'ye: Ülkeniz için savaşmazsanız, Osmanlı'nın kölesi olacaksınız'





Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, televizyonlardan canlı yayınlanan konuşmasında ABD'nin Suriye'den askerlerini çekme kararını hatırlatarak, Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) de seslendi.





Esad, "ABD çekildikten sonra size Türklerin saldırılarından korumayacak. Amerikalılar sizi kalbinde taşımıyor. Sizi ceplerine koyacaklar, böylece bir pazarlık kozu olacaksınız. Sizi kendi devletinizden başka kimse korumayacak" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:





"Eğer ülkenizi koruyup direnmek üzere kendinizi hazırlamazsanız, Osmanlı'nın kölesi olmaktan başka bir şey elde edemeyeceksiniz.



